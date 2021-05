Les camionneurs albertains pourront se faire vacciner au Montana la semaine prochaine

Les conducteurs commerciaux recevront les doses excédentaires du vaccin Janssen, de l'entreprise Johnson et Johnson, de l’État américain dans une halte routière près de Conrad.

Santé Canada avait suspendu la distribution de 300 000 doses de ce vaccin au pays en raison des doutes sur la qualité du produit vers la fin du mois d’avril.

Une partie de ce lot devait se rendre aux régions de Banff et de Wood Buffalo, durement affectées par la troisième vague.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, espère clarifier l’usage de ce vaccin avec Ottawa grâce à cette initiative, afin de l’ajouter à notre programme de vaccination dès que possible , insiste-t-il.

Une seule dose de ce vaccin est requise pour être immunisée, ajoute-t-il.

Le Comité consultatif national de l'immunisation a également donné son feu vert concernant le vaccin plus tôt cette semaine, et le recommande aux personnes âgées de 30 ans et plus.

Le programme annoncé aujourd’hui par le gouvernement est une partie de nos efforts pour faire parvenir les vaccins aux bras de tous les Albertains aussi vite que possible , déclare Jason Kenney.

L’initiative prendra fin le 23 mai, mais le gouvernement albertain ouvre néanmoins la porte à une extension au besoin , signale Jason Kenney.

Des ententes similaires sont aussi en vigueur entre les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan avec le Dakota du Nord.

Selon le gouvernement, 800 camionneurs traversent la frontière de l’Alberta et du Montana aux douanes de Coutts quotidiennement.