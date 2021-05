Admissibilité au vaccin : l’âge minimal abaissé à 40 ans au Manitoba

Les autorités sanitaires annoncent que tous les Manitobains de plus de 40 ans peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 dans l'une des supercliniques ou cliniques mobiles du Manitoba.

Cette semaine, le groupe de travail sur la mise en œuvre du vaccin du Manitoba a déclaré qu'il ouvrirait l'admissibilité à de nouveaux groupes tous les lundi, mercredi et vendredi.

Par ailleurs, Johanu Botha, responsable des activités du groupe de travail, a déclaré qu'il est possible que les tranches d'âge diminuent d'environ 5 ans à chaque mise à jour.

La province prévoit que toutes les personnes de plus de 18 ans seront admissibles au vaccin d'ici le 21 mai. Les personnes âgées de plus de 12 ans pourraient également devenir admissibles au vaccin le même jour.

Les personnes âgées de 30 à 39 ans présentant certains problèmes de santé, et toute personne âgée de plus 40 ans, peuvent également prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin AstraZeneca-Oxford dans les cliniques médicales et les pharmacies qui disposent de doses.

De leur côté, tous les adultes des Premières Nations âgés peuvent déjà se faire vacciner.

Par ailleurs, un nouveau centre de vaccination a ouvert ses portes vendredi dans les locaux de la Fédération de soccer de Winnipeg, situé au 770 avenue Leila, à Garden City. Il s'agit de la sixième superclinique à ouvrir ses portes au Manitoba, et la deuxième, à Winnipeg.