Une bourse pour la relève journalistique en l’honneur de Gilles Hamel

Il s’agit d’une bourse pour encourager les jeunes natifs de la région de l’Abitibi-Témiscamingue qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires en communication ou en journalisme.

La FPJQ-AT et RNC Média donneront 500 $ chacun à un étudiant à tous les 8 mai, date d’anniversaire de Gilles Hamel. En plus d’une bourse de 1000 $, l’étudiant sera abonné pendant un an en tant que membre étudiant à la FPJQ.

On ne peut pas laisser le nom de Gilles Hamel se perdre. Une citation de :Yvon Moreau, président de la FPJQ-AT

Icône du journalisme en Abitibi-Témiscamingue, Gilles Hamel a été journaliste pendant plus de 40 ans à Radio-Nord, aujourd’hui RNC Média. Il est décédé le 28 mars dernier à l’âge de 74 ans.

Le journalisme a un devoir de mémoire et on a un devoir pour faire en sorte que la population se souvienne des événements, des gens, etc. , explique Yvon Moreau, président de la FPJQ-AT.

La première bourse sera remise pour la session d’automne 2021. La date limite d’inscription est donc le 31 août 2021.

Il y a un prix pour la relève journalistique, et c’était un incontournable que ce soit au nom de Gilles Hamel pour l’Abitibi-Témiscamingue. Lui qui a tant marqué la région, de par son nom, mais aussi sa façon de travailler. Il faut ajouter évidemment que c’est un fait d’armes de rester dans le milieu médiatique depuis plus de 40 ans et, qui plus est, pour le même employeur , explique Catherine Marcil, coordonnatrice de l’information chez RNC Média.

Les étudiants devront rédiger une lettre de motivation et fournir une preuve d’inscription dans un cégep ou une université pour la session d’automne.