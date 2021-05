Importante saisie de stupéfiants dans un logement d'Amos

Les policiers ont perquisitionné un logement de la 4e avenue Est. Les deux résidents, un homme de 22 ans et une femme de 28 ans, ont été arrêtés puis relâchés.

Les policiers ont saisi près de 250 comprimés de méthamphétamine, près de 50 grammes d'ecstasy, environ 30 grammes de cocaïne, plus de 30 grammes de cannabis séché et plus de 60 grammes de résine de cannabis.

En plus, ils y ont trouvé près de 130 produits comestibles contenant du THC, comme des chips ou des bonbons.

Du matériel pour plantation de cannabis artisanale, des médicaments sous ordonnance, plus de 150 cigarettes de contrebande, un pistolet à impulsion électrique, un pistolet à air comprimé et une arme blanche ont également été saisis.

Les policiers ont aussi mis la main sur plus de 3000 $ en devises canadiennes et du matériel servant au trafic des stupéfiants.

Les deux suspects devront comparaître ultérieurement et pourraient faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants.