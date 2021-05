EN DIRECT à 12 h 30 : Le Manitoba prépare ses hôpitaux pour la 3e vague

Lors d’une session d’information destinée aux médias, les autorités de Soins Communs Manitoba ont expliqué que certains soins et chirurgies seraient déplacés afin d'augmenter la capacité des soins intensifs de quatre hôpitaux où sont traités les patients atteints de la COVID-19.

Ces hôpitaux sont le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, Saint-Boniface, Grace et l’Hôpital régional de Brandon.

La priorité sera accordée aux soins urgents, au traitement des traumas, des cancers et aux chirurgies cardiaques, a indiqué la province.

Un porte-parole de Soins Communs a déjà annoncé, jeudi, que des interventions non urgentes et électives seraient reportées afin de soigner les patients atteints de la COVID-19.

Soins Communs a aussi expliqué que des infirmières avaient été formées et redéployées pour travailler aux soins intensifs, et que 60 postes d’infirmière seront ouverts dans ces unités.

Ces stratégies permettront d’augmenter la capacité dans les unités de soins intensifs, selon Soins Communs.

La situation change rapidement , a admis d’emblée Lanette Siragusa, infirmière en chef de Soins Communs Manitoba, vendredi matin.

Elle explique que les patients admis aux soins intensifs sont maintenant plus jeunes, qu’ils y restent plus longtemps et que le nombre de cas actifs aux soins intensifs augmente par rapport au nombre de patients qui y récupèrent.

En contrepartie, relève-t-elle, la vaccination contribue à diminuer les infections chez le personnel de la santé et chez les résidents des foyers de soins.

Soins Communs a aussi mis en place un programme pour soigner les patients à la maison, à l’aide de visites virtuelles. Certains patients reçoivent de l’oxygène à la maison.

D’autres patients sont traités dans des foyers de soins personnels.

Le personnel des soins ambulatoires sera aussi amené à prêter main forte à l’urgence, et les urgences pédiatriques prendront en charge les patients adolescents afin d’alléger les unités pour adultes.

Lanette Siragusa et le médecin hygiéniste en chef adjoint, Jazz Atwal, font le point sur la COVID-19 en conférence de presse, dès 12h30.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Détails à venir.