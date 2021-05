Un nouveau décès lié à la COVID-19 et 45 cas de plus au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent recense 45 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire en plus du 39e décès lié à la maladie dans la région.

C'est le deuxième décès à survenir en l'espace de 5 jours en raison du virus.

Une fois de plus, la majorité des nouvelles infections se trouve dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dénombre 403 cas actifs au Bas-Saint-Laurent et 16 hospitalisations en cours, dont 4 aux soins intensifs.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 538 cas (+3)

Rivière-du-Loup : 1038 cas (+20)

Témiscouata : 314 cas (+4)

Les Basques : 118 cas (+2)

Rimouski-Neigette : 766 cas (+4)

La Mitis : 162 cas

La Matanie : 239 cas

La Matapédia : 71 cas

Indéterminés : 40 cas (+12)

Depuis le 22 mars, les cas d'infection se sont multipliés au Bas-Saint-Laurent. Depuis cette date, 1636 cas ont été comptabilisés, pour une moyenne de 35 cas quotidiens depuis un mois et demi.

Le dernier record de cas journaliers recensés date du 6 mai avec 66 nouveaux cas et la cadence n'est pas sur le point de ralentir, avertit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Flambée au Manoir Héritage

Le nombre de personnes infectées au Manoir Héritage, une résidence pour aînés de Trois-Pistoles, a quasiment doublé en près de 24 heures. 26 résidents et 9 travailleurs y sont maintenant atteints de la COVID-19.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux tente de contenir 25 éclosions actives sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, dont 14 se trouvent en milieu de travail.

Deux éclosions en milieu de soins ou de vie sont sous surveillance par la santé publique : celle à la résidence La Joie de vivre, à Trois-Pistoles, avec deux résidents et un travailleur porteurs de la COVID-19, et celle du Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, qui compte 13 usagers et 5 travailleurs atteints.

Aucun nouveau cas n'a été décelé ce vendredi dans ces établissements.

La situation est stable du côté du Centre de services scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup, où une dizaine de classes de 6 écoles se trouvent en isolement préventif, indique son porte-parole.

Au Québec, 919 cas de COVID-19 et 3 décès sont comptabilisés ce vendredi.