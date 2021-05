Animal Crossing et trois autres titres intronisés au Temple de la renommée du jeu vidéo

Le Temple de la renommée du jeu vidéo a intronisé jeudi le révolutionnaire Microsoft Flight Simulator, la série primée Where in the World is Carmen Sandiego?, StarCraft et Animal Crossing, dont la popularité a bondi pendant la pandémie.

Les quatre jeux ont été récompensés pour leur influence sur la culture populaire et l'industrie du jeu vidéo. Ils ont été choisis parmi un ensemble de finalistes, comprenant Call of Duty, FarmVille, FIFA International Soccer, Guitar Hero, Mattel Football, Pole Position, Portal et Tron.

Animal Crossing

Nintendo a lancé la série Animal Crossing en 2001. En offrant un rythme de jeu plus lent aux joueurs et joueuses, le titre a séduit un plus large public, selon ce qu’a déclaré Racquel Gonzales, historienne et chercheuse au musée The Strong, à New York, où se trouve le Temple de la renommée du jeu vidéo.

Une scène du jeu «Animal Crossing: New Horizons» de Nintendo. Photo : Nintendo

Ces éléments peuvent contribuer à expliquer pourquoi sa dernière version, [New Horizons], connaît un tel succès depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors que tout le monde est à la recherche d'un peu de sociabilité de voisinage , a déclaré Mme Gonzales dans un communiqué de presse.

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator est resté le simulateur de vol le plus populaire et pérenne depuis son lancement, en 1982, selon The Strong.

Les graphiques impressionnent dans le jeu Microsoft Flight Simulator. Photo : Site officiel de Microsoft Flight Simulator

Il est difficile de surestimer à quel point Microsoft Flight Simulator était un programme révolutionnaire à ses débuts. Une citation de :Jeremy Saucier, vice-président adjoint pour l'interprétation et les jeux électroniques au musée The Strong

Pour la première fois, les aviateurs et aviatrices novices et pros pouvaient naviguer dans les airs sans quitter leur domicile , ajoute-t-il.

StarCraft

Le développeur californien Blizzard Entertainment a lancé StarCraft en 1998, et a ensuite remporté de nombreux prix. Le mode multijoueur de ce jeu de science-fiction immersif en a fait le plus grand titre de sport électronique de son époque, selon The Strong.

Le jeu «StarCraft II» est développé par Blizzard, entreprise qui produit aussi le jeu à succès «World of Warcraft». Photo : Blizzard Entertainment

Il est considéré comme l'un des meilleurs jeux de stratégie en temps réel de tous les temps et a eu un effet significatif sur de nombreux titres qui ont suivi au cours des deux dernières décennies , a déclaré le conservateur des jeux numériques Andrew Borman.

Where in the World Is Carmen Sandiego?

Where in the World Is Carmen Sandiego? a été publié par Broderbund en 1985 et est devenu l’un des meilleurs vendeurs de la série ludique et éducative qui a permis à des millions d'élèves d'apprendre la géographie mondiale en poursuivant la mystérieuse cambrioleuse aux quatre coins de la planète.

Le jeu a inspiré une émission sur PBS dans les années 1990 et une série animée sur Netflix. Au Québec, le titre a également influencé le jeu télévisé Mais où se cache Carmen Sandiego? à Télé-Québec, animé par Martin Drainville et Pauline Martin de 1996 à 1998.

«Carmen Sandiego» est une série éducative pour enfants portant sur la géographie. Photo : Netflix

Le Temple de la renommée des jeux vidéo, créé en 2015, reconnaît les jeux électroniques de tous types, que ce soit l’arcade, la console, l’ordinateur, le mobile ou encore la console portable. Tout le monde peut proposer un jeu et les sélections finales sont effectuées sur l'avis de journalistes, d'universitaires et d'autres spécialistes du monde vidéoludique.