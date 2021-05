Les candidats à la mairie de Fredericton ne souhaitent pas de fusions

À part le maire sortant Mike O’Brien, tous les candidats estiment que la réforme de la gouvernance locale devrait permettre aux villes d’avoir plus de pouvoir pour apporter des solutions à la crise du logement, un enjeu primordiale dans la capitale provinciale.

Cette réforme, selon plusieurs d’entre eux, devrait permettre aussi d’apporter des changements en ce qui a trait au rôle de la ville de Fredericton comme acteur régional.

La municipalité est entourée de plusieurs districts de services locaux (DSL) et de plusieurs villages, comme New Maryland et Hanwell. De nombreuses personnes qui travaillent à Fredericton vivent dans ces DSL et ces villages. Certaines entreprises, aussi, choisissent de s’y installer, souvent pour payer moins d’impôt foncier.

Plusieurs entreprises choisissent de s'installer dans les communautés avoisinantes à Fredericton, comme Hanwell. Photo : Radio-Canada

Ainsi, Hanwell, juste de l’autre côté des limites de la ville de Fredericton, a développé un parc industriel au cours des dix dernières années, où viennent s’installer de plus en plus d’entreprises.

Le maire sortant ne veut pas de fusions

Malgré cette proximité, le maire sortant, Mike O’Brien, ne souhaite pas que les communautés voisines soient fusionnées avec Fredericton.

Étendre notre territoire ou fusionner, ce n’est pas sur notre radar, ce n’est pas une des choses que nous voulons faire. Une citation de :Mike O’Brien, maire sortant de Fredericton

Mike O'Brien, maire sortant de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Pour Mike O’Brien, la formule de péréquation mise en place sous le gouvernement de Louis J. Robichaud peut avoir des effets pervers.

La péréquation n’avait pas pour but de permettre des taux d’imposition bas qui permettraient aux gens de s’installer à cinq pieds des limites de la ville, tout en travaillant et en profitant des avantages des centres urbains. Une citation de :Mike O’Brien, maire sortant de Fredericton

Il croit qu’il devrait y avoir une sorte de péréquation qui permettrait d’équilibrer les impôts entre les centres urbains et les communautés environnantes. Il s’agit, selon lui, d’être juste pour tous, tout en s’assurant que chacun paie sa part des services.

Payer sa juste part

La candidate Kate Rogers, qui a été conseillère municipale pendant neuf ans et mairesse adjointe pendant deux ans, croit que la question des entreprises qui choisissent de s’installer à l’extérieur des limites des villes est un des principaux problèmes que devrait régler la réforme de la gouvernance locale.

Kate Rogers, candidate à la mairie de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Il faut voir comment les gens qui décident d’installer leur entreprise à l’extérieur des limites de la ville peuvent payer une plus grande part des coûts. Une citation de :Kate Rogers, candidate à la mairie de Fredericton

Kate Rogers estime que fusionner les communautés environnantes n’est pas nécessairement la meilleure solution au problème. Selon elle, il peut y avoir des façons plus efficaces de travailler en tant qu’alliés.

Corinne Hersey, candidate à la mairie de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Corinne Hersey, professeure de sociologie, rejette elle aussi tout à fait l’idée des fusions. Elle soutient que chaque communauté restera plus forte en maintenant son statut actuel.

Selon moi, la régionalisation ne fait que centraliser les prises de décisions, et je ne vois pas cela comme une chose positive. Une citation de :Corinne Hersey, candidate à la mairie de Fredericton

Andrew Brown, candidat à la mairie de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Le candidat Andrew Brown croit que les fusions avec les DSL éloignés de Fredericton ne sont pas justes, puisque la ville y augmenterait les impôts fonciers sans toutefois y offrir de nouveaux services.

La situation est différente pour les villages situés à proximité, selon lui.

Si on est sérieux d'améliorer la situation, New Maryland, [devrait faire] partie de la ville de Fredericton, Hanwell aussi. Les autres régions, je ne suis pas vraiment d'accord. Une citation de :Andrew Brown, candidat à la mairie de Fredericton

Tous les candidats reconnaissent que la réforme de la gouvernance locale sera un des dossiers importants pour le prochain maire, un dossier qui nécessitera du leadership.