COVID-19 : les villes d'Ottawa et de Gatineau enregistrent un nouveau décès chacune

Deux nouveaux décès s'ajoutent aux bilans des villes d'Ottawa et de Gatineau. Chaque ville a rapporté un mort de plus, vendredi.

L’Outaouais a enregistré une augmentation de 33 cas de COVID-19 par rapport à jeudi. Un décès supplémentaire a été constaté, selon les données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Par courriel, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a indiqué que le décès était survenu dans une ressource intermédiaire, un milieu de vie pour les personnes en perte d'autonomie.

La moyenne des cas supplémentaires au quotidien s'établit à 35 cas pour la semaine en cours. Il s'agit d'une nette diminution par rapport à la semaine précédente où la moyenne se situait à près de 60 cas.

Selon les plus récentes données de la santé publique, 52 personnes sont toujours hospitalisées en raison du coronavirus, dont 10 d'entre elles sont aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 11 558 personnes ont contracté la COVID-19 et 202 en sont mortes en Outaouais.

À l’échelle de la province, le Québec enregistre une augmentation quotidienne des cas de COVID-19 sous la barre des 1000 pour une cinquième journée consécutive. En effet, 919 nouvelles infections se sont ajoutées au bilan. De plus, seuls trois décès ont été rapportés.

Un décès de plus à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) a indiqué, sur son site internet, qu'un décès avait été constaté vendredi, portant le bilan des morts à 520 personnes.

Les autorités sanitaires ont aussi rapporté 110 nouvelles infections dans la capitale nationale. Selon leurs données, il y a toujours 1 553 cas actifs à Ottawa.

Du côté des hospitalisations, 88 personnes sont toujours à l'hôpital, soit sept de moins que la veille, dont 25 d'entre elles se trouvent aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, plus de 25 000 Ottaviens ont contracté le coronavirus.

13 cas de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, la situation pandémique reste encourageante avec 13 nouveaux cas rapportés vendredi. Selon le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), 4528 personnes ont contracté le virus depuis plus d'un an, et 248 cas restent actifs sur le territoire.

L'est ontarien compte encore cinq éclosions en cours, alors que 16 personnes sont hospitalisées, dont six se trouvent aux soins intensifs.

Le bilan des décès liés à la COVID-19 reste stable, avec 101 victimes depuis le début de la pandémie.

Au niveau de la province, l'Ontario recense 3166 nouveaux cas et 23 morts de plus. Toutefois, un nouveau record de vaccination a été établi pour la deuxième journée consécutive. Au cours des dernières 24 heures, 144 724 doses ont été administrées, surpassant le sommet de 141 038 établi la veille.