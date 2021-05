L'Ontario offre des tests de dépistage rapide à des PME

La province a remis plus de 760 000 trousses de tests rapides à 28 chambres de commerce, qui les distribueront parmi leurs membres.

L'objectif est de déceler les cas asymptomatiques de COVID-19 en milieu de travail.

L'initiative fait suite au projet pilote appelé StaySafe (restons en sécurité) mené dans la région de Waterloo.

L’ajout du dépistage antigénique rapide à l’arsenal de protections des petites et moyennes entreprises, en particulier dans les régions où il y a des points chauds, est un pas important de plus vers le maintien des entreprises ouvertes et la relance économique , affirme le ministre du Développement économique Vic Fedeli.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, souligne que le dépistage demeure un élément clé pour lutter contre la pandémie, en plus de la vaccination.

En plus des 28 chambres de commerces participantes, 50 autres souhaitent se joindre au programme, affirme le gouvernement.

Le test rapide est l’un des principaux moyens de maintenir les lieux de travail aussi sûrs que possible pendant la pandémie, en attendant que les vaccins soient disponibles , affirme le président de la Chambre de commerce de l'Ontario Rocco Rossi.

Les employés peuvent effectuer eux-mêmes au travail le prélèvement de l'échantillon sous la supervision d'un travailleur formé et obtenir le résultat du test en environ 15 minutes, sans une analyse en laboratoire.

La province ajoute qu'elle a aussi envoyé plus de 7,6 millions de tests antigéniques rapides à de grandes entreprises, que ce soit dans les secteurs de la fabrication, de la chaîne d’approvisionnement, de l’exploitation minière, de la construction ou de la transformation des aliments.