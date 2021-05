[En direct] La Nouvelle-Écosse signale 227 nouveaux cas de COVID-19

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse ne cesse d’augmenter depuis plusieurs jours.

Les autorités médicales ont annoncé jeudi le dépistage de 182 nouveaux cas, en l’espace de 24 heures, ce qui était un nouveau sommet. On recensait au total 1309 personnes toujours atteintes de cette maladie.

Vaccins Pfizer et Moderna : au tour des 45 ans et plus

Les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna sont maintenant offerts aux personnes âgées d'au moins 45 ans en Nouvelle-Écosse. Photo : offerte par Pfizer|Eduardo Munoz/Pool/Reuters

Les personnes âgées de 45 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous dès maintenant pour obtenir un vaccin contre COVID-19 des fabricants Pfizer-BioNTech et Moderna, annonce le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.

Les gens ne doivent pas appeler les centres de vaccination, les pharmacies ou leur médecin pour avoir un rendez-vous. Il faut plutôt le faire en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 1-833-797-7772. Ces vaccins ne sont offerts que sur rendez-vous.

Ces vaccins sont administrés dans les centres de vaccination communautaires et dans les pharmacies participantes au fur et à mesure que la province en reçoit.

Le ministère recommande aux gens admissibles de se faire vacciner aussi tôt que possible.

Le gouvernement estime qu’environ 65 000 personnes de 45 à 49 ans sont maintenant admissibles aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Cette tranche d’âge peut obtenir un vaccin d'AstraZeneca depuis le 30 avril.