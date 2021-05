La Loi sur les jeunes contrevenants est constitutionnelle, dit la Cour suprême

La Cour suprême du Canada maintient la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui statue que les mineurs ne peuvent pas automatiquement interjeter appel du verdict d'un tribunal inférieur devant le plus haut tribunal au pays. La décision de vendredi est toutefois divisée, puisque des juges dissidents estiment que la loi est anticonstitutionnelle.

La cause concernait un Ontarien de 15 ans qui avait été reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec une autre adolescente de 14 ans alors qu'il savait qu'elle était trop ivre pour être capable d'y consentir.

Les faits reprochés s'étaient produits en 2016 à Scarborough, dans l'est de Toronto, lors d'une soirée arrosée devant un feu de camp sur les bords du lac Ontario.

Les deux adolescents se connaissaient et fréquentaient la même école. La jeune fille avait dit à la police qu'elle ne se rappelait plus de rien.

Un seul juge de la Cour d'appel de l'Ontario avait accepté à l'époque l'appel de l'adolescent et aurait cassé le verdict de culpabilité pour inscrire un acquittement. Photo : Radio-Canada / Turgut Yeter

La Cour d'appel de l'Ontario avait confirmé le verdict de culpabilité, ce qui avait motivé l'adolescent à solliciter l'avis de la Cour suprême.

Huit juges sur neuf ont confirmé le verdict de culpabilité retenu à deux reprises contre l'adolescent de 15 ans devant les tribunaux ontariens.

Le verdict de première instance n'était pas déraisonnable, selon eux, comme le prétendaient les avocats du jeune contrevenant. La dissidence d'un seul juge en seconde instance avait toutefois entraîné une nouvelle procédure d'appel devant la Cour suprême.

Un article litigieux contesté

Dans cette affaire, c'est toutefois l'article 37 (10) qui portait davantage à controverse : les jugements de la cour d'appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l'ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d'accusation ne sont pas susceptibles d'appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d'appel.

En ce sens, les mineurs condamnés pour un crime n'ont pas les mêmes droits que les adultes dans la même situation au niveau de leur droit automatique à soumettre une requête d'appel devant le plus haut tribunal au pays.

Trois juges de la Cour suprême ont statué que la Loi sur les jeunes contrevenants était inconstitutionnelle, en matière de discrimination fondée sur l'âge par exemple. Photo : Radio-Canada / Mike dePaul

Le verdict de la Cour suprême du Canada n'est toutefois pas unanime, puisque des juges dissidents ont statué que la loi est anticonstitutionnelle en vertu des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, en matière de droit à la vie et de discrimination par exemple.

Le fait de refuser aux adolescents le droit automatique d'être entendus dans le cas où une cour d'appel confirme une déclaration de culpabilité relative (...), mais où un juge de cette cour est dissident sur une question de droit, ne saurait en soi porter atteinte à leur droit constitutionnel d'obtenir une protection suffisante (...), parce qu'il n'y a pas de droit d'appel garanti par la Constitution, encore moins de droit d'appel automatique. Une citation de :Cour suprême du Canada

La Cour suprême ajoute qu'il n'existe pas assez de preuves pour relever un véritable problème dans la manière dont elle exerce son pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non à un mineur une autorisation d'interjeter appel pour statuer que l'article en question prive les adolescents de garanties procédurales suffisantes.

La Cour suprême estime que la Loi sur les jeunes contrevenants les protège davantage contre de longues procédures d'appel que les adultes. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

Le tribunal reconnaît que l'article controversé crée une distinction fondée sur l’âge, mais il ne perpétue pas selon lui un désavantage quelconque.

En choisissant de refuser aux adolescents un droit d’appel automatique à la Cour, le Parlement n’a pas exercé de discrimination à leur endroit, mais il a plutôt tenu compte de la réalité de leur vie en soupesant les avantages d’un contrôle en appel par rapport aux préjudices inhérents à ce processus. Une citation de :Cour suprême du Canada

Le tribunal écrit que l'article 37 établit un juste équilibre entre des intérêts qui se recoupent, comme l’intérêt des mineurs à ce que les affaires qui les mettent en cause soient résolues diligemment et leur intérêt à ce qu’il y ait un contrôle en appel .