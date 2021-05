Avec 70 nouveaux cas, l'Estrie connaît une hausse marquée des infections

Il faut remonter au 19 janvier pour retrouver un bilan aussi élevé dans la région.

Alors que les cas baissent partout, ils montent en Estrie. Au Granit, ça correspond à une explosion de cas. Une citation de :Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Dans ces 70 cas, ce n'est pas que dans le Granit. Il y a beaucoup de cas un peu partout dans la région , s'inquiète le directeur de la santé publique en Estrie. Alors que le Granit recense 16 nouveaux cas, Sherbrooke en compte 31 infections supplémentaires.

Selon Alain Poirier, la transmission se fait principalement dans le domicile des gens. Il implore donc tous les Estriens de respecter les mesures en place pour éviter que l'explosion de cas ne s'étende à l'ensemble de la région.

La MRC du Granit, maintenant plus touchée que la Beauce

Le passage de la MRC du Granit en zone rouge d'urgence mercredi pourrait aider à limiter la propagation. Il souligne que le taux de cas actif dans le Granit est de 900 pour 100 000 habitants. C'est le plus élevé de la province, plus élevé que les régions voisines en Beauce , fait valoir Alain Poirier.

Pour tenter de venir en aide à cette MRC, 1000 rendez-vous pour la vaccination seront ajoutés dans le Granit. C'est bien, qu'à partir de nos doses, on ait pu en donner un peu plus au Granit, mais ce qui marche et tout de suite, c'est les mesures, dont le port du masque et la distanciation , souligne Alain Poirier.

Il rappelle qu'il faut attendre de deux à trois semaines avant que le vaccin confère une immunité à la personne qui l'a reçue.