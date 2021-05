Pas de camps pédagogiques en Mauricie cet été

D’emblée, il faut écarter l’idée des camps pédagogiques pour l’été, selon ce que laissait entendre Mélanie Chandonnet, directrice générale de l’organisme. On veut une approche plus ludique et dans le plaisir. On a convenu avec les centres de services scolaires qu’il fallait trouver des façons d’utiliser les camps de jour pour intégrer du français et des mathématiques dans des activités , illustre Mme Chandonnet.

À écouter : Entrevue avec Mélanie Chandonnet à Toujours le matin

Dès l’annonce d’hier, les approches ont été réalisées avec les partenaires de la Table pour élaborer une stratégie.

L'objectif vise à contrer les pertes d'apprentissages qui surviennent pendant l’été et qui se constatent invariablement à la rentrée de septembre. Après une année de pandémie, alors que les élèves ont dû conjuguer avec des modes d’apprentissage différents, le défi est encore plus grand.

Les interruptions scolaires ont été plus nombreuses cette année. On le voit dans les résultats, mais aussi par l’anxiété plus grande que l’on constate chez les jeunes , ajoute la directrice générale.

La formule des camps de jour n’est pas parfaite. Des défis se dressent à cet égard quant à la prise en charge des clientèles plus vulnérables qui fréquentent peu les camps de jour.

L’été qui vient servira donc de laboratoire pour bien comprendre les mesures qui plaisent aux jeunes et qui s’avèrent efficaces. Mme Chandonnet compte bien tabler sur les réalisations de cette année pour démontrer l’importance d'investir dans ces mesures et réclamer des sommes plus importantes pour l’été 2022.