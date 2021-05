Le projet de cabanes sur pilotis se concrétise à Val-d’Or

Le projet Entre Lemoine et l’Arbre a été développé au cours des quatre dernières années par Aksel Nielsen-Kolding, tout près du camping Sagittaire.

Pour son ouverture, le site offre deux chalets juchés sur pilotis à 15 pieds dans les airs, avec vue sur le lac Lemoyne. L’un d’entre eux peut accueillir jusqu’à huit personnes, tandis que l’autre, plus coloré, cible les petites familles. Un 3e chalet est en construction et sera disponible d’ici la fin mai.

Mon objectif de départ était de pouvoir offrir un hébergement insolite, qui sort de l’ordinaire et permet la détente et l’évasion , raconte le président et propriétaire d’Entre Lemoine et l’Arbre.

Ariane Saucier et Aksel Nielsen-Kolding sont propriétaires d'Entre Lemoine et l'Arbre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Après deux ans de démarches administratives pour obtenir la location du terrain et tous les permis, Aksel Nielsen-Kolding a débuté les travaux de construction il y a plus de deux ans, avec la collaboration de l’entreprise Tronstruction.

Je suis parti de zéro. Il a fallu débroussailler, trouver les chemins et schématiser les emplacements, explique-t-il. On a aussi modifié le projet parce qu’au départ on voulait des cabanes dans les arbres, mais il n’y avait pas de gros arbres sur le site. On a trouvé un entre-deux qui donne quand même l’impression d’être dans les arbres. Petit à petit, ma vision du projet s’est concrétisée.

L'intérieur d'une cabane sur pilotis à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Construites en bois, les cabanes possèdent l’électricité via des panneaux solaires, une toilette sèche et une douche au propane.

On voulait offrir quelque chose entre un chalet régulier et un camp rustique, souligne le propriétaire. On a aussi la chance d’être à proximité de la ville, des sentiers fédérés de motoneige, de la forêt récréative, d’un restaurant et de la plage.

Une 4e cabane doit être construite d’ici la fin de l’été. Photo : Radio-Canada

Avec les limitations liées à la COVID-19, Entre Lemoine et l’Arbre vise principalement la clientèle de la région pour ses premiers mois d’opérations, mais le site qui se veut unique la région compte bien rejoindre les touristes et de l’extérieur au cours des prochaines années.

Le projet complet comprend sept unités, avec des architectures et des thématiques différentes. Pour Aksel Nielsen-Kolding, un rêve de longue date se concrétise enfin.