Le ministère des Transports retarde les travaux du carrefour giratoire de Sullivan

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) retarde à 2022 les travaux d’agrandissement du carrefour giratoire des routes 111 et 117 à Sullivan.

Le chantier consiste à doubler la superficie du carrefour pour faciliter la fluidité sur ce tronçon où circulent plus de 15 000 véhicules par jour.

Les travaux devaient débuter à la fin de l’été et se poursuivre en 2022, mais la réfection d’un ponceau au sud du carrefour giratoire force le report du chantier.

C’est un projet majeur à l’intérieur de l’agrandissement du carrefour giratoire, explique Luc Adam, conseiller en communications au MTQ. Plusieurs solutions ont été étudiées pour remplacer la batterie de ponceaux dans la branche Sud du chemin Sullivan. Le choix s’est arrêté sur un ponceau de 3,3 mètres de large. C’est un gros ouvrage qui va nécessiter une étude géotechnique pour assurer que ça soit durable et stable. Cette étude va être réalisée cet été et il devenait impossible de lancer les appels d’offres ensuite et débuter le chantier comme prévu.

Le carrefour giratoire de Sullivan (archives). Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Luc Adam précise que la portion majeure des travaux au carrefour giratoire était de toute façon prévue pour 2022.

Les principales entraves à la circulation, avec la fermeture du chemin Sullivan Sud sur plusieurs mois, devaient se passer quand même l’an prochain. Par contre, le parachèvement des travaux va devoir aller à 2023 , note-t-il.

Le MTQ pourra cependant procéder comme prévu cet été à l’asphaltage de la route 111 sur 2,2 kilomètres, entre le chemin Sentier des Fougères et la fin du secteur urbain. Cette portion du projet sera incluse dans autre chantier d’asphaltage du MTQ dans la région de Val-d’Or.