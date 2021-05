Feu vert pour les camps de vacances : optimisme prudent en Outaouais

C'est une première porte qui est ouverte vers la réouverture des activités en camps de vacances , avance Daniel Langlois du camp des Bouleaux à Grand-Remous.

L'autorisation d'ouvrir est assortie de l'obligation mettre en place et de suivre une série de mesures. Le protocole complet sera dévoilé prochainement par les autorités sanitaires et sera appliqué dans tous les camps qui prendront la décision d’opérer pour la saison estivale 2021 , indique l'Association des camps du Québec.

Les camps de vacances de l'Outaouais attendent donc de savoir quelles conditions leur seront imposées. Celui-ci sera dévoilé prochainement , indique l'ACQ. Une des recommandations de l'Association est d'exiger un test négatif à la COVID-19 avant l'arrivée sur le site du camp.

Plusieurs contraintes

Aux yeux de la base de plein air Air-Eau-Bois, cette décision est une bonne nouvelle, dont il faut considérer plusieurs facteurs. Quel sera le protocole? Quelles seront les normes sanitaires qui nous seront imposées et de voir si on est capables d’offrir un camp de vacances dans ces conditions-là , explique le directeur général de la base, Patrice Tremblay.

Il ajoute qu'assurer une expérience agréable et sécuritaire nécessite suffisamment d'employés d'expérience et formés pour les activités.

Dans les derniers mois, faute d’être capables de garantir un emploi, plusieurs de ces animateurs ou employés potentiels se sont malheureusement trouvé un emploi ailleurs. Ce que ça veut dire pour nous, c'est une opération oui, mais un nombre de séjours très réduit. Une citation de :Patrice Tremblay, directeur général, Air-Eau-Bois