Plus de 250 casiers illégaux de crabes saisis dans les eaux de Vancouver

Plus de 250 casiers illégaux de crabes ont été saisis dans les eaux de Vancouver au cours des derniers jours. « C'est beaucoup », reconnaît le commandant d’un détachement de Pêches et Océans Canada, Arthur Demsky.

Tout l’équipement est illégal , rapporte le commandant Demsky. Il n'est pas marqué. Il n'y a pas de flotteurs attachés.

Ce sont les plongeurs Chris Samson et Kian Zhao qui ont tiré la sonnette d’alarme lorsqu'ils ont repéré une mystérieuse ligne à pêche au large de la plage Jericho, à Vancouver.

Vers la fin de la plongée, j'ai décidé de tirer dessus pour voir où cela me menait, et cela m'a conduit à un casier, ce qui m'a conduit à un autre casier, et ainsi de suite , raconte Chris Samson, qui a immédiatement alerté le gouvernement.

Chris Samson et son conjoint ont tiré la sonnette d'alarme en découvrant les casiers illégaux. Photo : Radio-Canada / Jon Hernandez

Dévastateur pour l'écosystème

La pêche illégale du crabe est un problème répandu le long de la côte de la Colombie-Britannique. Des braconniers installent de longues lignes à pièges non marqués, et récupèrent leur pêche la nuit à l'aide de coordonnées GPS.

Les crabes sont ensuite vendus sur le marché noir, voire même sur le marché commercial.

Cette pratique pose un problème de conservation majeur, puisque les braconniers prennent des crabes trop petits ou des femelles qui n'ont pas eu la chance de se reproduire.

Pour les pêcheurs amateurs comme Chris Samson, la situation est exaspérante. Nous ne pouvons pas trouver de crabes de taille légale. Ce n'est pas étonnant parce que ces opérations illégales les braconnent tous.

Les casiers saisis étaient de qualité commerciale, selon Arthur Demsky.

Ce ne sont pas seulement les crabes qui entrent dans ces cages, mais toutes sortes de poissons. Je suis sûr qu'ils sont tués, capturés et vendus avec le crabe.

À long terme, cela peut être dévastateur pour l'écosystème , ajoute-t-il.

On vous a à l'oeil

Une enquête est en cours, mais les responsables admettent qu'il peut être difficile de trouver des coupables.

Plus tôt cette année, Pêches et Océans a retiré 337 casiers à crabe à Boundary Bay au cours d'une opération de cinq jours avec la Garde côtière canadienne.

Ces gens nuisent à notre économie et détruisent notre océan , se désole le plongeur Chris Samson. Il lance un avertissement aux braconniers : Il y a des gens comme moi qui vous ont à l'œil .

Les contrevenants s'exposent à des peines de prison et à des amendes allant jusqu'à 100 000 $.

Avec les informations de Jon Hernandez