Un joueur de hockey raconte les abus qu’il aurait subis de la part de Bernard Lynch

Le joueur de hockey junior qui accuse l’entraîneur, Bernard Lynch, de l’avoir agressé sexuellement en 1988 lorsqu’il avait 17 ans, a donné sa version des faits à CBCCanadian Broadcasting Corporation , mais son identité n’a pas été révélée.

Alors que le jeune joueur, à l’époque des faits, a obtenu le poste d’instructeur pour l’école d’été des Pats de Regina, il lui était offert de loger chez le nouvel entraîneur adjoint de l'équipe junior, soit Bernard Lynch.

Je ne buvais pas et je lui ai dit. Plus tard cette soirée-là, il m’a agressé sexuellement.

Il indique qu’il a quand même bu plusieurs bières au cours de la soirée, des bières qui l’ont rendu saoul .

Pour dégriser, il aurait décidé de prendre une douche, tout en fermant la porte de la salle de bain, d’après ses souvenirs.

Alors que je prenais ma douche, il est entré et m’a rejoint. Et c’est là que ça s’est passé. J’ai dit non et il m’a répondu de faire ce qu’il me disait.

Une citation de :Joueur de hockey témoignant sous couvert d’anonymat