COVID-19 : 3166 nouveaux cas et 23 morts en Ontario

L'Ontario recense plus de 3000 nouveaux cas de coronavirus pour le deuxième jour de suite. La santé publique ajoute que le nombre d'infections pourrait être sous-évalué vendredi, en raison d'un problème informatique.

Santé publique Ontario confirme 3166 nouvelles infections et 23 décès de plus vendredi.

Toronto a 876 nouveaux cas; la région de Peel, 817; la région de York, 300; la région de Durham, 205; Hamilton, 148; la région de Halton, 139 et Ottawa, 106.

La province prévient toutefois que le nombre de cas pour les régions de Toronto, Centre-Ouest et Centre-Est est moins élevé qu'il ne le devrait l'être, à la suite d'un problème dans la compilation des données des laboratoires.

Il y a deux décès de plus parmi les résidents des centres de soins de longue durée, en plus de 9 nouvelles infections chez les bénéficiaires et 7 parmi les employés.

La santé publique fait état de 3875 nouvelles guérisons dans la province.

Vaccination

Pour la deuxième journée de suite, l'Ontario fracasse son record de vaccination.

Au cours des dernières 24 heures, 144 724 doses ont été administrées, surpassant le sommet de 141 038 doses établi la veille.

Dépistage

Un peu plus de 51 300 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires affiliés à la province peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

Au total, l'Ontario a recensé 486 223 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le bilan des décès est de 8236.

Plus de détails à venir