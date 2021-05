Des résidents saisonniers de l’Île-du-Prince-Édouard veulent se faire entendre

Lors de son point de presse mardi, la Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que la consigne sanitaire qui empêche ces résidents de se déplacer dans la province sera repoussée au-delà du 17 mai, sans donner des détails sur une nouvelle date.

L’Association des résidents saisonniers demande à la santé publique de préciser quand ils seront autorisés à entrer à nouveau dans la province.

Les règles changent d’une semaine à l’autre, et on aimerait que les nouvelles modifications soient plus claires et soient émises le plus rapidement possible.

Une citation de :Raynald Charest, résident saisonnier