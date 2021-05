Une députée néo-écossaise démissionne, les libéraux perdent leur majorité

La députée de la circonscription de East Hants Margaret Miller a annoncé sa démission vendredi. Cette annonce fait suite à un courriel envoyé plus tôt cette semaine à la cheffe de cabinet de Iain Rankin faisant état d’allégations de comportements inappropriés de la part d’un employé haut placé au bureau du premier ministre.

La députée a fait parvenir une lettre au président de l’Assemblée législative Kevin Murphy, l’informant que sa démission prendra officiellement effet le 1er juin. Elle a également informé ses électeurs par le biais d'une publication sur Facebook.

Elle a indiqué que sa situation familiale et « des événements récents » ont justifié sa décision.

Margaret Miller avait menacé de démissionner plus tôt cette semaine dans un courriel adressé à la cheffe de cabinet d'Iain Rankin Joanne Macrae. Elle souhaitait ainsi protester contre l'embauche de Stephen Tobin qui se serait montré irrespectueux et misogyne envers elle et d'autres députées.

Ce dernier, qui a déjà été directeur des communications au Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, vient d’être nommé comme directeur des initiatives stratégiques au bureau du premier ministre.

Dans le courriel, elle indique sa déception dans le choix du premier ministre Iain Rankin.

Stephen m’a manqué de respect et j’ai été témoin de son comportement envers mes collègues féminines. De récompenser un tel comportement est quelque chose que je ne peux pas tolérer et je n’arrive pas à comprendre le processus par lequel il a été possible qu’un tel comportement misogyne puisse se produire , écrit-elle mardi dans un courriel obtenu par CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Stephen Tobin nie catégoriquement les allégations.

Iain Rankin indique ne pas être au courant

Jeudi, Iain Rankin a indiqué avoir été informé de l'existence du courriel, mais de ne pas l’avoir lu.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse dit qu'il n'est pas au courant d'allégations de comportement inapproprié visant un membre de son personnel.

Stephen Tobin nie catégoriquement les allégations de comportement inapproprié qui pèsent contre lui. Photo : CBC

Il a souligné n’avoir aucune tolérance pour les gens qui ne respectent pas les autres, mais qu’il n’avait pas eu d’indications que de tels agissements ont eu lieu.

La députée d'opposition Karla MacFarlane a demandé à Iain Rankin de lancer une enquête et entre-temps, de suspendre Stephen Tobin.

Contacté par CBCCanadian Broadcasting Corporation jeudi, Stephen Tobin a indiqué ne pas savoir à quels comportements Mme Miller fait référence. Il a ensuite refusé de commenter davantage les allégations avancées dans le courriel.

Vers des élections?

Avec le départ de l’ancien premier ministre Stephen McNeil et la démission de la députée Margaret Miller, le gouvernement libéral perd son statut majoritaire à l’Assemblée législative.

Des élections pourraient donc être déclenchées cet été ou cet automne, avant une prochaine session parlementaire.

La situation n’est pas idéale pour le premier ministre, puisque la province traverse sa plus importante vague de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Jeudi, la Nouvelle-Écosse a annoncé la découverte de 182 nouveaux cas de la maladie.