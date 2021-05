Marie-Claude Lortie, prochaine rédactrice en chef du journal Le Droit

La principale intéressée a confirmé sa nomination à Radio-Canada d’abord annoncée dans une note interne envoyée aux employés du journal.

Nous sommes heureux d’accueillir dans nos rangs cette journaliste chevronnée, qui possède une longue et reluisante feuille de route , écrit le directeur général de la Coopérative Le Droit, Éric Brousseau dans cette note.

Journaliste à La Presse depuis 1988, Marie-Claude Lortie a joué divers rôles au sein du quotidien montréalais, notamment celui de chroniqueuse aux affaires qu’elle occupait jusqu’à présent.

C'est un immense honneur et privilège pour moi de me joindre aux forces du Droit et de devenir pilote d'une formidable équipe dont je partage totalement les objectifs.

Une citation de :Marie-Claude Lortie