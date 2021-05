Le taux de chômage grimpe à 9 % en Ontario en avril

Pour freiner la propagation de la COVID-19, l'Ontario a mis en place un ordre de rester à la maison, en plus de fermer les écoles et de limiter entre autres les commerces aux livraisons et aux commandes à emporter.

Statistiques Canada indique que l'emploi a baissé dans les secteurs les plus touchés par ces restrictions, y compris le commerce de détail, l'hébergement, la restauration et les loisirs.

Après avoir enregistré des hausses au cours des deux mois précédents, l'emploi en Ontario a reculé de 153 000 (-2,1 %) en avril , indique l'agence fédérale.

Les jeunes de 15 à 24 ans sont parmi ceux qui ont été les plus durement touchés.

Le taux de chômage national en avril était de 8,1 %, une hausse de 0,6 point de pourcentage comparativement au mois précédent.