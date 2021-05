Hausse du taux de chômage en avril

Affecté par la perte de 207 000 emplois et les resserrement des mesures de santé publique, le taux de chômage est passé à 8,1 % en avril au Canada, en hausse de 0,6 point de pourcentage.

La troisième vague de COVID-19 qui a obligé la majorité des provinces à imposer des mesures sanitaires strictes et certaines à fermer de nouveau les commerces et même des entreprises a entraîné un recul de 1,1 % de l’emploi, le mois dernier au pays.

Selon Statistique Canada, il s’est perdu 129 000 emplois à temps plein et 78 000 autres à temps partiel en avril.

Le total des heures travaillées a reculé de 2,7 % en avril, surtout en raison des baisses enregistrées dans les services d'enseignement, dans les services d'hébergement et de restauration ainsi que dans le commerce de détail , précise l’agence fédérale dans son bulletin mensuel.

Le nombre de personnes qui ont travaillé moins de la moitié de leurs heures habituelles a augmenté de 288 000 (+27,2 %) , ajoute Statistique Canada.

Le nombre de personnes au chômage depuis au moins 27 semaines a aussi augmenté pour atteindre 486 000.

Par ailleurs, 100 000 Canadiens de plus sont passés au travail à domicile le mois dernier. On compte actuellement plus de 5,1 millions de personnes qui doivent travailler à la maison au Canada.

Au Québec, le taux de chômage est aussi passé de 6,4 % à 6,6 % le mois dernier, une hausse de 0,2 point de pourcentage.

Plus de détails suivront.