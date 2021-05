Toronto interdit tout rassemblement d'enfants dans les lieux d'enseignement

La santé publique de Toronto cible l'enseignement religieux et les autres activités pour lesquelles des enfants se rassembleraient.

Cet ordre municipal entre en vigueur lundi.

Selon le bureau de santé publique de Toronto, il vise à « supplémenter » la directive provinciale sur la fermeture des écoles, qui interdit à ces dernières d'offrir des cours réguliers en classe.

La santé publique dit vouloir éviter tout rassemblement d'enfants lié à d'autres types d'activités, en plus d'englober les établissements indépendants et les fournisseurs qui ne seraient pas assujettis à la consigne provinciale.