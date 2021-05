Accident d’autobus à Westboro : l’éviter était « peu probable », selon un expert

Aissatou Diallo a plaidé non coupable à 38 chefs d'accusation de conduite dangereuse, incluant 3 chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort, en lien avec la collision tragique survenue le 11 janvier 2019.

Aissatou Diallo était au volant de l'autobus a deux étages qui a percuté un abribus en 2019. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Selon les données extraites de l’ordinateur de l’autobus, rendues publiques en avril, les freins n’ont pas été activés à partir du moment où le véhicule a heurté une paroi du Transitway, lorsqu’il circulait sur l'accotement, jusqu’à ce qu’il heurte le toit d’un abribus.

L'expert de la défense, Richard Lamoureux, a expliqué en cour jeudi que Mme Diallo n'avait jamais eu le temps nécessaire pour arrêter l'autobus. M. Lamoureux a basé ses calculs sur la vitesse du bus, soit 59 km/h, le temps de réponse normal d'une personne et du système de freinage et la distance parcourue à partir de la perte de contrôle.

L’expert a toutefois admis qu'il est possible que la collision ait pu être évitée, si le bus avait circulé à la vitesse permise, soit 50 km/h et si le temps de réponse du chauffeur avait été plus rapide.

Le contre-interrogatoire de l'expert se poursuit vendredi.