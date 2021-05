40 % de la population est maintenant vaccinée en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les autorités régionales de la santé ont annoncé mercredi qu’un peu plus de 40% des résidents de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.

En tout 216 320 doses ont été administrées dans la région sociosanitaire, dont près de 6000 en deuxième dose. Plus des trois quarts des gens âgés de 60 ans et plus sont vaccinés.

Couverture vaccinale en date du 5 mai 2021 en Mauricie et au Centre-du-Québec 70 ans et plus : 90,6 %

60-69 ans : 79,9 %

55-59 ans : 53 %

45-54 ans : 35,9 %

18-44 ans : 14,1 %

La vaccination est maintenant aussi ouverte pour tous les gens âgés de 35 ans et plus au Québec. Le 10 mai, ce sera au tour des 30 à 35 ans de commencer à prendre rendez-vous; le 12 mai pour les 25 à 29 ans et le 14 mai pour les 18 à 24 ans. Les jeunes âgés de 12 à 17 devraient recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech d’ici la fin juin.

La vaccination populationnelle est une étape déterminante qui nous permet d'espérer un retour à une vie plus normale , rappelle le président-directeur général adjoint au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Gilles Hudon, par voir de de communiqué.

38 nouveaux cas et légère augmentation des hospitalisations

Le plus récent bilan de la COVID-19 dans la région sociosanitaire recense 38 nouveaux cas, dont 30 au Centre-du-Québec et 8 en Mauricie. Parmi ces cas, 18 se trouvent dans la MRC de Drummond, neuf dans la MRC d’Arthabaska et cinq quand la MRC de Mékinac.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Bilan de la COVID-19 publié le 6 mai 2021 Photo : CIUSSS MCQ

Dix personnes sont hospitalisées au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), à Trois-Rivières, ce qui représente une hausse de 3 comparativement à la veille. Trois d’entre elles se trouvent aux soins intensifs.

Aucun nouveau décès lié au virus n’a été rapporté, mercredi.

Il y 314 cas actifs, dont 268 au Centre-du-Québec et 7 en Mauricie.