Des Estriens rassemblés pour soutenir les manifestants en Colombie

Les participants au rassemblement ont voulu dénoncer la violente réponse des autorités colombiennes lorsque des milliers de citoyens sont descendus dans les rues.

Malgré le fait que la plupart des manifestations ont été pacifiques, la réaction du gouvernement et des agents de l’État a été la répression envers les manifestants et la militarisation de villes , explique l'organisateur de l'événement à Sherbrooke, Edwin Moreno.

Les violences dans ce pays d'Amérique du Sud ont fait au moins 24 morts et quelque 850 blessés, selon des sources officielles.

Edwin Moreno a organisé le rassemblement jeudi soir devant l'hôtel de ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Selon le Sherbrookois d'adoption, Edwin Moreno, c'est la réforme fiscale proposée par le gouvernement colombien il y a quelques semaines qui a mis le feu aux poudres parmi la classe moyenne qui était déjà fragilisée.

Les niveaux de pauvreté, de corruption et de morts violentes sont en forte croissance. Cela a créé chez la majorité des citoyens colombiens une incertitude face à leur avenir. Une citation de :Edwin Moreno, organisateur du rassemblement à Sherbrooke

Selon Edwin Moreno, la pandémie vient aggraver les problèmes sociaux déjà présents dans la société. Il rappelle que plus de 75 000 personnes sont mortes à cause la pandémie et manque d’assistance médicale.

La majorité des Colombiens ne peuvent pas rester en quarantaine, car ils n’ont pas les moyens de nourrir leurs familles , explique-t-il.

Un appel à l'intervention de Justin Trudeau

Lors du rassemblement à Sherbrooke, les participants ont appelé le Canada à se prononcer contre la violation des droits de la personne en Colombie.

L'organisateur du rassemblement, Edwin Moreno, a même interpellé directement le premier ministre Justin Trudeau.

Nous sommes convaincues que votre voix servira de canalisateur pour faire comprendre le gouvernement colombien, que la violence et la répression ne sont pas la solution aux problématiques sociales du pays , affirme Edwin Moreno.

Un deuxième rassemblement est prévu vendredi soir à Sherbrooke en solidarité avec le peuple colombien.