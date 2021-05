Un développement immobilier au mont Owl’s Head suscite l’indignation

C’est un saccage environnemental et ça doit être dénoncé [...]. On sacrifie un bien commun pour des intérêts de développement.

Selon elle, c’est une cicatrice dans un paysage exceptionnel. C’est un joyau de la biodiversité, ça abrite une grande variété d’espèces animales et végétales.

En raison du fort dénivelé de la montagne, elle craint aussi que le nouveau développement contribue à accentuer l'érosion et à dégrader la qualité de l’eau du lac Memphrémagog.

On est dans les pentes très fortes, des sols minces, donc susceptibles à toute forme d’intervention , soutient-elle.

Destination Owl’s Head assure toutefois que le chantier est exécuté dans les règles de l’art. Par ailleurs, l’entreprise s’est limitée à quatre résidences plutôt que dix, comme c’était prévu dans les plans de départ.

On fait beaucoup plus que ce qui nous était demandé. D’ailleurs, le ministère de l’Environnement est venu, il y a aussi la MRCMunicipalité régionale de comté qui est venue, la municipalité, et tout le monde nous disent que c’est un site, oui c’est vrai, c’est un chantier, mais c’est un site où on respecte les normes de très haut niveau.

Une citation de :Pierre Bourdages, président-directeur général de Destination Owl's Head