Après un peu plus d'un mois de procès à Joliette, le jury a rendu un verdict dans l'affaire du meurtre de Jaël Cantin. Son conjoint, Benoit Cardinal, 34 ans, a été reconnu coupable du meurtre prémédité de la mère de ses six enfants.

Le 16 janvier 2020, le corps de Mme Cantin avait été retrouvé dans une mare de sang, dans la chambre à coucher du couple, à Mascouche.

Elle a subi une attaque brutale qui lui a occasionné de larges contusions à la tête, aux oreilles et aux paupières. La cause de la mort est un traumatisme contondant à la tête.

La victime n'a subi aucune blessure indiquant qu'elle s'était défendue lors de l'agression fatale.

L’analyse des projections de sang sur le pantalon de pyjama de Benoit Cardinal indique qu’il se trouvait vraiment près de sa conjointe lorsqu’elle se faisait tabasser. Une large tache de sang appartenant à Jaël Cantin s’expliquerait par le fait qu’il a pu mettre un genou dans une grande quantité de sang , indiquait le rapport de la biologiste judiciaire et experte en interprétation des taches et projections de sang, Sonia Roy.

La victime avait l’ADN de l’accusé sous ses ongles. Du sang de l’accusé a aussi été retrouvé dans la chambre.

Benoit Cardinal, qui a refusé de témoigner lors de son procès, affirmait qu’un intrus les avait attaqués dans leur résidence, avant d’être lui-même accusé de meurtre prémédité.

Selon la poursuite, le couple avait des problèmes financiers. Benoit Cardinal avait perdu son emploi d’éducateur en Centre jeunesse quelques jours avant le drame. Il aurait confié à une adolescente avoir échafaudé trois plans pour tuer sa conjointe. Je vais la faire souffrir, elle m’a tellement fait souffrir , aurait-il dit.

Les avocats Louis-Alexandre Martin et Ghassan Toubal représentent l’accusé. Les procureures aux poursuites criminelles et pénales sont Caroline Buist, Valérie Michaud et Geneviève Aumond.

Avec les informations de Geneviève Garon