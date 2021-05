Le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie vote en faveur de la proposition du gouvernement

Lors d’assemblées générales virtuelles qui ont rassemblé plus de 1500 membres du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE), 80 % des participants ont voté en faveur d’une proposition de règlement sectorielle avancée par le gouvernement.

Le SEESyndicat de l'enseignement de l'Estrie représente les Centres de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke, des Hauts-Cantons et des Sommets. Il fait partie de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), qui est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Il y a deux semaines, le syndicat avait annoncé suspendre une grève prévue le 27 avril à la lumière d'une nouvelle proposition du gouvernement du Québec.

On est bien heureux du dénouement actuel de cette négociation-là au niveau du sectoriel. Ça fait quand même un an et demi que notre équipe de négociation au niveau de la FSEFédération des syndicats de l’enseignement Estrie travaille pour les enseignantes et les enseignants. Les gens sont restés mobilisés jusqu’à la fin même si c’était un contexte social difficile. Une citation de :Richard Bergevin, président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie

La proposition du gouvernement prévoit notamment d'améliorer la rémunération des enseignants.

L’augmentation salariale proposée à l’ensemble de la fonction publique, c’est 5 % actuellement. Au niveau des enseignantes et des enseignants, nous avons eu une majoration qui est plus intéressante et importante pour valoriser la profession , remarque M. Bergevin.

Par contre, plusieurs de nos membres nous ont dit cette semaine que la tâche restait lourde, que la tâche restait à améliorer pour améliorer les services aux élèves, et ça restera un défi à relever dans les prochaines années, puisqu’on retombera en négociations assez bientôt , soutient-il.

La négociation n'est pas terminée

Le 17 mai, le SEESyndicat de l'enseignement de l'Estrie sera en conseil fédéral avec les autres membres de la FSEFédération des syndicats de l’enseignement pour mettre en commun l’ensemble des résultats des différents syndicats. Par la suite, si les membres de la majorité des syndicats ont approuvé l’entente, il pourrait y avoir une entente de principe au niveau sectoriel avec le gouvernement. , ajoute M. Bergevin.

Il indique cependant que les négociations ne sont pas terminées pour autant. Nous avons accepté la proposition actuelle au niveau sectoriel, dans le secteur de l’enseignement, mais il reste à régler l’aspect intersectoriel, qui concerne l’ensemble de la fonction publique du Québec. Là-dessus, nous allons continuer à aider tous nos collègues pour essayer d’obtenir le meilleur règlement possible au niveau intersectoriel.

Il n’y a pas beaucoup de prochaines étapes; il faut que le gouvernement fasse un effort supplémentaire au niveau des augmentations salariales pour l’ensemble de la fonction publique, et dans ce contexte-là, il pourrait y avoir un règlement assez rapide. Espérons qu’on n’aura pas besoin d’aller vers des moyens de pression supplémentaires , conclut-il.

Les enseignants du Québec sont sans contrat de travail depuis plus d'un an.