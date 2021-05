Relance culturelle : 3 M$ d’aide supplémentaire pour les initiatives innovantes

La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, a annoncé mercredi qu’une aide supplémentaire de 3 M$ sera versée au programme d’aide aux initiatives innovantes de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Ce versement s’inscrit dans le Plan de relance du milieu culturel, qui totalise à présent 600 M$.

Québec avait annoncé en juin dernier un plan de relance de 400 millions de dollars pour la culture, qui a été bonifié de 50 millions de dollars à l’automne. L’aide de 3 millions annoncée aujourd’hui fait partie de l’enveloppe de 147 millions supplémentaires dévoilée en mars dernier.

L’aide offerte vise à faciliter la production et la diffusion de contenus culturels québécois tout en permettant la monétisation de ces contenus et la rétribution des artistes québécois dans un contexte de distanciation sociale , précise un communiqué du ministère de la Culture et des Communications.

Le ministère ajoute que 263 projets ont été soutenus jusqu’à présent par le Plan de relance du milieu culturel, dont deux spectacles d’Angèle Dubeau et de son orchestre La Pietà sur une scène flottante.

Les demandes pour le programme d’aide aux initiatives innovantes pourront être faites à partir du 25 mai sur le portail SOD@ccès  (Nouvelle fenêtre) .