Quatre astronautes racontent leur retour sur Terre avec SpaceX

Un amerrissage « en douceur » et une « expérience unique », un peu différente des atterrissages à bord des vaisseaux russes Soyouz : les astronautes ramenés dimanche depuis la Station spatiale internationale (SSI) par la société SpaceX ont décrit jeudi leur retour sur Terre, après plus de 160 jours dans l'espace.

À un moment, je me disais juste à moi-même, respire. Inspire. Parce que je me sentais très lourd , a raconté l'Américain Victor Glover, l'un des quatre astronautes de l'équipage baptisé Crew-1. Un peu comme ces personnages de dessins animés quand ils sont confrontés à la force g [d'accélération], et que leur visage se déforme vers le bas.

Il s'agissait de la première mission régulière à être emmenée puis ramenée de la SSI par l'entreprise du milliardaire Elon Musk.

Les astronautes ont fait le voyage à bord de la capsule Crew Dragon, qui est arrivée dans la mer, au large de la Floride, dans la nuit de samedi à dimanche.

Je m'attendais à ce que ce soit une telle épreuve que finalement quand ça s'est passé pour de vrai, ça l'était un peu moins que ce que j'imaginais , a ajouté Victor Glover lors d'une conférence de presse. Le poids de l'accélération était concentré dans la poitrine , a-t-il décrit, ce qui rendait la respiration difficile .

Mais le décollage et le retour sont des expériences tellement uniques , a-t-il souligné.

L'impact était vraiment minime et juste après l'amerrissage, on sentait les vagues , a décrit le Japonais Soichi Noguchi. On revient sur la planète bleue [...], c'est un sentiment génial.

Une expérience bientôt « offerte » aux touristes

La NASA a passé des contrats avec SpaceX pour pouvoir recommencer à lancer des astronautes dans l'espace depuis le sol américain, ce qui n'était plus possible depuis 2011 avec la fin des navettes spatiales. Ils étaient jusqu'ici obligés de monter à bord des vaisseaux russes Soyouz qui, eux, atterrissent sur la terre ferme.

Amerrir était intéressant, parce qu'aucun d'entre nous ne savait à quoi s'attendre , a raconté l'Américaine Shannon Walker. De mon point de vue, c'était un peu plus en douceur que d'arriver sur la terre.

Bientôt, des civils non-astronautes professionnels prendront place dans Dragon, pour des missions de tourisme spatial. Les astronautes ont été questionnés : ces hommes ordinaires pourront-ils faire face à la rentrée dans l'atmosphère dans ce véhicule?

Je pense qu'ils pourront le supporter tout aussi bien que nous, a répondu l'Américain Mike Hopkins.

Ce dernier était le premier à lever la main lorsqu'il leur a été demandé s'ils seraient prêts à repartir. Et Victor Glover est le seul à ne pas l'avoir fait.