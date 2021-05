Arsenault & fils, un 5e film bientôt en tournage pour Rafaël Ouellet

Ce long métrage mettra en vedette Karine Vanasse, Guillaume Cyr, Luc Picard, Micheline Lanctôt, Pierre-Paul Alain et Julien Poulin.

Le tournage aura lieu à Montréal, puis à Dégelis, un village du Bas-Saint-Laurent. Les dernières images seront filmées à Bolton, en Estrie, le 9 juillet.

Synopsis Les Arsenault, une famille tissée serrée qui tire profit de la chasse illégale, font la loi depuis plusieurs générations dans un petit village du Bas-du-Fleuve. Le retour au bercail d’Anthony, l’impétueux cadet de la famille, puis l’arrivée d’Émilie, une animatrice de radio qui exerce un ascendant sur Anthony et son frère aîné Adam, viendront mettre à l’épreuve l’harmonie du clan.

Connu au cinéma pour les films Camion et Gurov et Anna, Rafaël Ouellet a également réalisé de nombreuses séries télé reconnues pour leur signature visuelle singulière et pour leur rythme cinématographique, telles que Nouvelle adresse et Fatale-Station.