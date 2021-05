Un prix Judith-Jasmin pour l’équipe d’ICI Estrie derrière Lac-Mégantic : la dernière nuit

Les journalistes d’ICI Estrie Marie Eve Lacas et Marie-Hélène Rousseau, ainsi que la bédéiste Myriam Roy, remportent le prix Judith-Jasmin dans la catégorie « médias locaux et régionaux » pour leur bande dessinée documentaire Lac-Mégantic : la dernière nuit .

Publiée en été 2020, la bande dessinée revient sur la tragédie de juillet 2013 en racontant les dernières heures avant le déraillement de Lac-Mégantic, tout en suivant des survivants qui ont accepté de raconter leur histoire et leurs souvenirs.

Ce n’est pas un reportage parmi d’autres. C’est une véritable œuvre de mémoire qui donne la parole à des survivants, des hommes et des femmes, à jamais marqués par le souvenir de cette dernière nuit. Une œuvre de référence pour les prochaines générations, déjà utilisée dans les écoles et les universités. Un dernier hommage aux 47 victimes de cette dernière nuit , a indiqué le jury pour expliquer sa décision.

Personne ne peut rester de glace devant la mise en images et en récit de cette nuit. Une citation de :Le jury du prix Judith-Jasmin

Marie-Hélène et moi, on a été dépêchées sur les lieux cette nuit-là, Marie-Hélène très tôt, même pendant la nuit, moi aux petites heures le lendemain matin. Depuis ce temps-là, cette tragédie-là nous habite, on la couvre, et on sait à quel point les gens ont vécu des moments qui sont difficiles et troublants , a souligné Marie Eve Lacas, en remerciant les citoyens de Lac-Mégantic d’avoir voulu témoigner.

Chaque année, le prix Judith-Jasmin récompense les meilleures œuvres journalistiques québécoises. En tout, 11 prix ont été décernés pendant la soirée.

Lac-Mégantic: la dernière nuit est la deuxième bande dessinée documentaire réalisée par Radio-Canada Estrie. La première, Raïf Badawi: rêver de liberté, avait permis à Marie Eve Lacas et à la journaliste Geneviève Proulx de remporter un prix Judith-Jasmin.