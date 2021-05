Le projet immobilier au lac Saint-Joseph pourrait contenir jusqu'à 530 logements

Un document présenté en séance extraordinaire du conseil municipal le 26 avril dernier dévoile plusieurs détails du projet dont le coût est estimé à 100 millions de dollars. On y apprend que chacun des sept immeubles en copropriété comprendra 70 logements. Les huit bâtiments jumelés ainsi que les trois séries d’habitations en rangée seront situées tout près des rives du lac Saint-Joseph.

Le plan du promoteur prévoit la construction de plus de 500 logements. Photo : Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Pour Louis Massicotte, un citoyen de Fossambault-sur-le-Lac depuis 16 ans, c’est la preuve que le conseil municipal a fait preuve d’un grand manque de transparence envers sa population.

Ce qu’on découvre en dessous du tapis est encore pire que le tapis lui-même , dit-il. Il faudrait agir en fonction des valeurs d'aujourd'hui, en respectant complètement les processus démocratiques et en acceptant que des gens n’ont pas la même opinion.

Ils veulent faire disparaître une attraction touristique extrêmement importante. Une citation de :Louis Massicotte, citoyen de Fossambault-sur-le-Lac

Louis Massicotte déplore que les citoyens n’aient été informés que cette semaine de ce mégaprojet. Il estime par ailleurs que la consultation citoyenne par écrit, prévue du 12 au 27 mai, est largement insuffisante pour prendre convenablement le pouls de la population.

On ne comprend pas pourquoi ça se fait en catimini et en vitesse comme ça , déplore-t-il.

En seulement quelques jours, le projet a provoqué une levée de boucliers. Au moment d'écrire ces lignes, près de 6000 personnes avaient signé une pétition en ligne contre ce projet immobilier.

Pas de manque de transparence, selon le maire

Le maire de Fossambault-sur-le-Lac ne croit qu’il y a eu un manque de transparence et que les étapes d’adoption du projet de règlement suivent simplement leur cours. Jean Perron précise que la Municipalité a été approchée par le promoteur du projet en décembre et qu’à cette époque, le nombre de logements planifiés était encore plus élevé. Depuis, le promoteur a revu son projet avant d’en présenter une version finale.

La Ville de Lac-Saint-Joseph a fait part de son opposition au projet immobilier. Photo : Club plage Lac-St-Joseph

Le maire ajoute qu’il prendra en considération les résultats des consultations citoyennes et que le projet pourrait être revu en fonction des commentaires des citoyens.

Il y a deux hypothèses. La première : on fait des modifications mineures au document présenté et on l'adopte. Si on y apporte des modifications majeures, il est préférable de le retirer.

Dans ce cas, un autre projet pourrait être soumis ultérieurement.

Jean Perron précise également que le site comptera 530 unités si les logements en copropriété sont des trois et demi. Si le promoteur décide de créer des unités plus spacieuses, le nombre de logements pourrait diminuer.