Des soins palliatifs à domicile offerts par des ambulanciers

Les ambulanciers pourront par exemple administrer certains médicaments, comme de la morphine, aux patients admissibles.

Un projet pilote semblable avait été annoncé pour la région d’Ottawa en février 2020.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, affirme que ce modèle permettra de réduire l'engorgement dans les urgences.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, nous avons constaté plus que jamais à quel point il est essentiel que les patients reçoivent des soins rapides et efficaces, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

Une citation de :Christine Elliott, ministre de la Santé