Deux nouveaux cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard

Il y a neuf cas actifs de la maladie identifiés sur l’île.

Les deux personnes qui viennent d’être déclarées positives l’ont été à la suite d’un test de routine effectué à leur retour dans la province. L’un de ses individus s’était déplacé ailleurs en Atlantique, et l’autre à l’extérieur du Canada atlantique.

Avis d'exposition au virus

La santé publique a aussi émis jeudi des avis d’exposition possible à trois endroits. On demande aux personnes s’étant trouvé en ces lieux de surveiller l’apparition de symptômes et de demander à passer un test de dépistage de la COVID-19 au besoin :

Walmart (80, promenade Buchanan à Charlottetown ) le mardi 4 mai de 9 h à 9 h 30.

(80, promenade à ) le mardi 4 mai de 9 h à 9 h 30. Home Depot (60, promenade Buchanan à Charlottetown ) le mercredi 5 mai de 8 h 30 à 9 h.

(60, promenade à ) le mercredi 5 mai de 8 h 30 à 9 h. Tim Hortons /Esso (141, boulevard Abegweit à Borden-Carleton ) le mercredi 5 mai de midi à 21 h.

Heather Morrison et Dennis King vaccinés

Jeudi, le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, la docteure Heather Morrison et la cheffe des soins infirmiers de la province Marion Dowling ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19, à Charlottetown.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, est vacciné contre la COVID-19, le 6 mai 2021. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Le premier ministre King s’est dit heureux que ce soit son tour d’être vacciné. J’encourage tous les Insulaires à s’enregistrer quand c’est leur tour , a-t-il dit. Ça permettra aux Insulaires et à tous les Canadiens de reprendre une vie plus normale.

Il a noté que de recevoir le vaccin n’avait pris qu’une vingtaine de minutes.

La docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, est vaccinée contre la COVID-19, le 6 mai 2021. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

La Dre Morrison s’est dite excitée et soulagée de recevoir cette première dose.

Elle a indiqué que près de 50 000 résidents de la province ont reçu au moins une dose du vaccin.

La médecin hygiéniste en chef a ajouté que les responsables de santé publique discuteront vendredi de la campagne de vaccination à venir pour les 12 à 16 ans. Le vaccin de Pfizer devrait leur être offert.