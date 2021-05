Un nouvel événement pour la Journée internationale de l’environnement à Rouyn-Noranda

Cet événement se tiendra le 5 juin dans la MRC de Rouyn-Noranda dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement.

Le directeur général du GÉCO, Maurice Duclos, explique que cette journée vise à sensibiliser la population aux changements climatiques au-delà du Jour de la Terre, le 22 avril.

On va aller faire autre chose dans un autre créneau à une autre date. Comme ça, on va parler de l’environnement pas juste le 22 avril, on va aussi en parler au mois de juin. Puis on voudrait en parler tout le temps, en fait, parce que le monde est un peu au courant qu’on a une planète qui est en train de se réchauffer et qu’il y a des changements climatiques. Si on n’est pas conscient de ça, on va travailler fort pour sensibiliser la population encore plus , affirme Maurice Duclos.

Trois activités sont planifiées pour cette journée, soit un parcours de découverte autour du lac Noranda, un défi de ramassage de déchets en milieu rural et un défi de ramassage de déchets en bordure de route pour les entreprises.

Maurice Duclos souligne que le GÉCO voulait inclure l’entièreté de la MRC pour cette journée.

On a l’impression que quand on organise un événement, ça se situe essentiellement en milieu urbain. On peut comprendre, c’est là qu’il y a le plus de gens. Sauf que Rouyn-Noranda a une ruralité. Peut-être qu’on la voit un peu moins, mais elle n’est pas moins dynamique. On voulait favoriser cet échange-là. L’environnement, ça existe autant en milieu rural qu’en milieu urbain , dit-il.

Une journée dédiée au ramassage de déchets était organisée il y a deux semaines à Rouyn-Noranda. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La Caisse Desjardins s'est engagée à offrir un montant de 7500 $ réparti sur trois ans pour cet événement.

La directrice générale de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda Chantale Parent, indique que ce partenariat s’inscrit dans le plan d’action de développement durable de Desjardins.

C’est une belle façon de faire connaître à nos jeunes l’importance de bien entretenir notre planète, et je pense que c’est le thème de l’événement , dit-elle.

Le GÉCO souhaite faire de la journée J'aime ma planète un événement annuel.