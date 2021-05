Apparaître : un documentaire sur l’art qui fait du bien

Réalisé par Francine Saillant et Fanny H-Levy, le documentaire témoigne des bienfaits de l’art et de l’importance des ressources qui proposent un accompagnement par l’art par des ateliers ou de l’art thérapie. À Québec, Pech Sherpa et Vincent et moi sont des organismes qui offrent cet accompagnement.

Selon Francine Saillant, une des missions des organismes communautaires est de créer des espaces sécuritaires qui permettent de communiquer autrement. La pratique artistique dans ces milieux, c’est de créer une expression qui ne passe pas nécessairement par la parole, qui passe par d’autres moyens par des images que l’on créer, qui permettent de traduire ce qu’on vit et de partager , précise la réalisatrice et anthropologue.

Le documentaire Apparaître montre l'art à visage humain. Photo : Spira

Même si les deux documentaristes étaient déjà impliquées dans le milieu de l’art et de la santé mentale, elles ont été surprises par des témoignages très touchants. Ce qui nous a frappées, c’est le rapport à la beauté , avoue Fanny H-Levy, qui est aussi artiste visuelle. La recherche de beauté, elle est pour nous tous, au cœur d’un bien être humain, d’une harmonie.

Le documentaire circule déjà dans le milieu concerné des ressources alternatives, mais la volonté est de toucher le grand public. Créer des choses, ça fait partie de la condition humaine , conclut Fanny H-Levy. Le lancement officiel est prévu à l’automne 2021. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, il est présenté en exclusivité en location du 6 au 8 mai inclusivement.

Une discussion virtuelle avec les réalisatrices, animée par Alain Crevier, aura lieu le vendredi 7 mai à 19 h. Cette activité s'inscrit dans la programmation des discussions-ciné L'art d'être humain du Musée national des beaux-arts du Québec.