Le parti de Doug Ford s'attaque à Justin Trudeau dans une publicité partisane

La publicité en question a été publiée jeudi sur Facebook et Twitter. Avec une musique angoissante et des bruits de toux en arrière-plan, une voix hors-champ souligne que les mutations de la COVID-19 entrent au Canada par la voie des airs en provenance de pays comme le Royaume-Uni , l'Afrique du Sud, et le Brésil.

Personne ne veut d'une quatrième vague. Il faut passer à l'action. Une citation de :Extrait de la publicité du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

Justin Trudeau n'a pas réussi à fermer nos frontières lorsque la pandémie a commencé. Il n'a pas réussi à les fermer lorsque la situation s'est détériorée , peut-on lire dans le message d'introduction qui accompagne la publication de la publicité.

En mêlée de presse à Queen's Park, le ministre Prabmeet Sarkaria a expliqué que le message publicitaire avait pour objectif de partager les préoccupations des progressistes-conservateurs quant aux failles dans le contrôle aux frontières.

Le ministre a souligné par exemple que des voyageurs traversaient encore à la frontière terrestre, sans avoir à s'isoler dans un hôtel. Le gouvernement s’inquiète notamment des gens qui traversent la frontière à Niagara Falls, Windsor, Sarnia et Brockville, qui sont parmi les points d'entrée les plus achalandés.

Le ministre Prabmeet Sarkaria a partagé ses préoccupations par rapport aux gens atteints de variants du coronavirus qui se présentent aux frontières. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Nous demandons simplement au gouvernement fédéral de travailler avec nous et de mettre en œuvre certaines des mesures qui ont été mises de l'avant , a expliqué le ministre Sarkaria. Le gouvernement Ford aimerait aussi que des tests de dépistage soient effectués à l'aéroport pour les vols intérieurs et que les voyages non essentiels soient interdits.

La publicité ne mentionne pourtant aucune de ces trois demandes de la province.

Ottawa a fait savoir la semaine dernière que des mesures strictes existent déjà à la frontière canado-américaine. Le gouvernement Trudeau estime aussi que la propagation du virus est principalement causée par de la transmission communautaire au pays et non pas par les voyageurs.

Le gouvernement Ford aimerait que les passagers des vols intérieurs aient aussi à subir des tests de dépistage. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Nous devons attirer l’attention du gouvernement fédéral, a laissé savoir la porte-parole du parti, Christina Wramhed. Nous ne viendrons jamais à bout de cette pandémie et des confinements si nous ne pouvons pas sécuriser nos frontières . Le parti a aussi tenu à préciser que la publicité n'avait pas été payée avec des fonds publics.

Une publicité trompeuse, selon l'opposition

Pour la cheffe néo-démocrate, Andrea Horwath, la publicité partisane n'est en fait qu'un écran de fumée. Le premier ministre Ford essaie de détourner l'attention, plutôt que de s'attarder à réduire la transmission communautaire, comme le conseillent les experts.

Cette campagne publicitaire essaie d'imposer un nouveau dialogue. Elle essaie de rediriger l'attention des gens ailleurs. Une citation de :Andrea Horwath, cheffe de l'opposition officielle

L'opposition officielle ne croit pas que le moment est opportun pour la diffusion d'une telle publicité partisane.

Pour le moment, je ne pense même pas à la campagne électorale, mais apparemment, les conservateurs de Ford et Steven Del Duca sont peut-être déjà en campagne. Nous sommes toujours en crise ici dans cette province. Nous n'avons pas encore vaincu la COVID-19 , a lancé Andrea Horwath devant les journalistes.

La cheffe de l'opposition officielle de l'Ontario, Andrea Horwath Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Elle estime aussi que le gouvernement Ford rate la cible en concentrant ses énergies sur les frontières plutôt que sur des mesures pour freiner le virus dans les zones chaudes. Malgré tout, le NPD ne pense pas que les Ontariens vont tomber dans le panneau .

Le Parti libéral a aussi dénoncé la diffusion de la publicité, qualifiée de trompeuse. C'est une publicité conçue pour diviser et pour propager la peur , a laissé savoir le député libéral John Fraser.

Libéraux et néo-démocrates s'entendent tout de même pour dire que les mécanismes de surveillance aux frontières pourraient être améliorés, même s'il ne s'agit pas, selon eux, du cœur du problème.