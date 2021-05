La C.-B. franchit le cap des 2 millions de doses de vaccin

C’est une excellente nouvelle , affirme la médecin hygiéniste en chef.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À 13 h, 1 995 496 doses avaient déjà été administrées et 95 868 personnes avaient obtenu leur seconde dose et ce nombre augmentera plus rapidement au cours des prochains jours, avertissent les autorités de la santé.

La province enregistre 694 nouvelles infections au virus qui cause la COVID-19 depuis mercredi, ce qui porte le nombre total de cas actifs à 6802. La Dre Bonnie Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, déplorent le décès d’une personne depuis leur dernier bilan.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le nombre d’hospitalisations a diminué dans la province, passant de 481 personnes mercredi à 457 jeudi. Parmi ces personnes hospitalisées, 154 se trouvent aux soins intensifs.

Plusieurs de nos indicateurs vont dans la bonne direction ce qui réduit la pression sur le système de santé. Une citation de :Adrian Dix, ministre de la Santé

Cela démontre que les mesures en place en Colombie-Britannique fonctionnent , affirme la Dre Bonnie Henry qui exprime un immense soulagement en raison de la baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens et de la diminution du taux d’hospitalisation.

Un premier cas de thrombose

Un premier cas de thrombose, développé à la suite de l’administration du vaccin AstraZeneca, a été rapporté en Colombie-Britannique par les autorités de la santé. La femme dans la quarantaine est dans un état de santé stable et reçoit actuellement des soins dans un hôpital de la région de Vancouver.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, rappelle que les chances de développer un caillot sanguin après avoir reçu ce vaccin sont de 1 sur 100 000.

C’est un excellent vaccin, très efficace et sécuritaire [...] alors il faut respirer profondément et être assuré que les médecins savent comment les traiter , souligne la Dre Bonnie Henry.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Elle explique que la femme a commencé à développer des symptômes quatre à cinq jours suivants sa vaccination. Elle a contacté son médecin de famille qui a reconnu les symptômes et lui a fait passer un test qui a confirmé la présence de caillots sanguins.

Plus de détails à venir