Twitter veut que vous y pensiez à deux fois avant d'insulter un internaute

Le réseau social multiplie les annonces ces jours-ci, et l’une d’entre elles promet de rendre la plateforme moins toxique : Twitter va désormais inviter les internautes à examiner et réviser leurs réponses « potentiellement nuisibles ou offensantes » avant de les publier.

L’année dernière, Twitter a mis à l’essai auprès de plusieurs internautes une nouvelle fonction qui fait apparaître une fenêtre lorsqu’une personne est sur le point de publier un message au contenu potentiellement offensant.

Tout indique que cette invitation à réfléchir à ses propos avant de publier a passé le test : selon un billet de blogue publié mercredi, les réponses offensantes ont diminué de 11 % en moyenne après que la fenêtre se soit affichée, et 34 % des personnes ont revu leur réponse initiale ou ont décidé de ne pas envoyer de réponse du tout.

Selon Twitter, l’outil prend en considération la relation entre deux comptes, ce qui signifie que le réseau social pourrait ne pas afficher de fenêtre pour des proches qui s’insultent.

Si deux comptes se suivent et se répondent souvent, il est plus probable qu'ils aient une meilleure compréhension du ton de communication préféré , peut-on lire dans le billet de blogue.

Le réseau social TikTok, très populaire auprès des jeunes, a également adopté une initiative similaire fin mars afin de promouvoir la gentillesse sur sa plateforme et lutter contre l’intimidation.

La fonctionnalité est offerte pour le moment aux anglophones qui utilisent Twitter sur les appareils Android et Apple. Elle devrait s’étendre à d’autres langues prochainement.

D’autres nouveautés

Le fil d’actualité du réseau social devrait devenir plus agréable au niveau visuel : Twitter a décidé de cesser de couper automatiquement les photos qui y sont publiées pour le format standard à l’horizontale. Les images verticales vont désormais s’afficher en entier, et elles seront également de meilleure qualité, puisque le réseau des gazouillis offre maintenant une résolution en 4K.

Twitter a également annoncé plus tôt cette semaine que ses utilisateurs et utilisatrices qui comptent plus de 600 abonnements peuvent désormais créer des salons Spaces, cette fonction de discussion audio qui se veut un concurrent de l’application Clubhouse.