Des microsubventions pour soutenir les artistes de Sudbury

La compagnie Pat The Dog Theatre Creation offrira des microsubventions de 500 $ à des artistes de Sudbury afin de les encourager dans leur processus créatif. L’initiative est applaudie par plusieurs intervenants qui déplorent le manque de soutien financier de ce genre dans les régions éloignées des grands centres.

Dans son annonce jeudi, Pat the Dog Theatre Creation a indiqué que ces subventions seraient octroyées à 16 artistes de n’importe quelle discipline afin de susciter la première idée d’une nouvelle œuvre d’art .

Les fonds proviennent de la Société de développement économique du Grand Sudbury et des revenus du festival PlaySmelter de l'an dernier — le festival est organisé chaque année par Pat The Dog.

La directrice artistique de l'organisme, Lisa O'Connell, reconnaît d'emblée que 500 $ n'est pas, à mon avis, une somme suffisante pour payer un artiste professionnel afin de créer une œuvre, mais au moins, c'est quelque chose.

Elle précise que le montant des subventions a été calculé en se basant sur les taux de rémunération fixés par le Conseil des arts de l'Ontario pour les résidences artistiques.

Ces subventions vont permettre à nos artistes locaux qui ont vraiment souffert au cours des 14 derniers mois à cause de la COVID-19 [...] d'être rémunérés pendant une semaine pour commencer la création de nouvelles œuvres. Une citation de :Lisa O'Connell, directrice artistique de Pat The Dog Theatre Creation

Une initiative «encourageante»

La comédienne et dramaturge sudburoise Chloé Thériault, qui développe en ce moment un projet de sketches comiques, dit trouver le projet super encourageant , d'autant plus qu' il manque de programmes comme ça à Sudbury.

C'est difficile de se permettre des semaines pas payées de travail de création et on veut aussi être fiers et fières de ce qu'on fait dans la vie , note-t-elle.

Souvent, on voit qu'il y a des artistes qui vont aller chercher un gagne-pain ailleurs et qui perdent l'urgence de créer. Le manque de programmes comme ça, ça contribue, selon moi, aux carences d'art et en français aussi. Une citation de :Chloé Thériault, comédienne et dramaturge

Chloé Thériault développe un projet de sketches comiques. Photo : Stacey Lalande

L'auteur-compositeur-interprète Dany Laj souligne pour sa part que c'est une petite initiative, mais ça aide beaucoup .

Dans ces temps-ci, il y a bien des affaires qui changent. La somme de 500 $ peut aider un musicien ou un artiste à trouver beaucoup d'affaires dont il peut avoir besoin. Une citation de :Dany Laj, auteur-compositeur-interprète

Un coup de pouce aux artistes démotivés

Dany Laj souligne par ailleurs que la pandémie a freiné le processus créatif de plusieurs artistes, comme lui-même. Il arrive à peine à écrire des chansons et des albums de nouveau alors qu'au début de la pandémie, avec le gros choc, quand il fallait rester chez nous , ma tête n'était pas là .

L'année passée, je n'ai pas sorti d'album, donc cette année, je n'ai pas vraiment certaines choses comme les droits de diffusion , note-t-il.

Dany Laj est auteur-compositeur-interprète. Photo : James Yorke

Chloé Thériault abonde dans le même sens.

La pandémie, ça nous enlève la chance de se rassembler, de partager notre art en chair et en os [...], surtout en théâtre, dans les arts vivants, 50 % de notre art, c'est l'interaction avec les spectateurs, donc s'ils ne sont pas là, ça nous enlève de quoi , affirme-t-elle.

L'inspiration, avec toutes les émotions dans le contexte actuel, c'est difficile, mais c'est sûr que des projets ou des subventions comme ça qui sortent, ça nous donne une petite lueur d'espoir, [...] une petite motivation, un coup de pouce. Une citation de :Chloé Thériault, comédienne et dramaturge

Les artistes ont jusqu'au 27 mai pour soumettre leurs demandes de subventions.

Lisa O'Connell dit essayer d'obtenir du financement supplémentaire afin d'octroyer 32 subventions en tout au lieu de 16. Elle espère aussi ramener les microsubventions dans l'avenir.