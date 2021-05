On est très au courant de cet enjeu […]. Par contre, on n’est pas en mesure d’en connaître l’ampleur , indique Sylvain Caron en entrevue jeudi à l’émission d’Isabelle Richer.

Ça me préoccupe évidemment comme responsable du service de police, mais en même temps, on a des policiers qui sont très engagés , assure-t-il.

Dans un long reportage diffusé mercredi, quatre policiers se sont confiés au journaliste Pascal Robidas. En somme, ils y affirment préférer détourner le regard plutôt que d’intervenir dans certaines situations pour éviter de subir le tribunal populaire des réseaux sociaux ou des médias et d’être taxé de profilage racial.

Il s’agit qu’une ou deux caméras filment, qu’une séquence seulement soit montrée et ce n’est plus du tout la même intervention. Ton nom se retrouve dans les médias. Tout le monde parle de toi , résumait notamment l’un d’entre eux, lui-même issu des minorités visibles.

Le chef du service de police reconnaît que les policiers travaillent dans un contexte de plus en plus difficile. Nos policiers ont beaucoup, beaucoup de pression sur le terrain , affirme Sylvain Caron, avant d’énumérer la pandémie et les réseaux sociaux parmi les éléments qui contribuent actuellement à complexifier le travail des agents.

Nos policiers travaillent de façon très professionnelle. Est-ce que c’est parfait? Non, ce n’est pas parfait. Mais on travaille à améliorer, on est en changement , soutient-il, indiquant avoir mis une politique d’interpellation en place et fournir des coaches en interpellation pour appuyer les agents.

Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers de Montréal, confirme lui aussi qu’un certain essoufflement se fait sentir au sein des troupes.

Les témoignages énoncés dans le reportage à propos du désengagement correspondent à un état d’esprit que l’on constate se répandre parmi nos membres , explique le sergent-détective, qui œuvre comme policier depuis 1986.

On veut que nos policiers nous le disent

S’il reconnaît l’existence d’un phénomène de désengagement, le chef du SPVM aimerait toutefois voir ses agents en faire mention à leurs supérieurs. Hier, ce qu’on a vu, c’est un surplus. Nos policiers se sont exprimés , dit-il, pour expliquer les témoignages d’agents anonymes présentés dans le reportage.

Ce que je souhaite, c’est que nos policiers s’expriment à leurs officiers, leurs collègues. On souhaite que nos policiers nous le disent.

Le chef du SPVM a d’ailleurs envoyé une note interne à ses cadres jeudi matin. Il leur demande d’aller au-devant du personnel dès aujourd’hui et d’écouter leurs préoccupations . Il précise que les informations recueillies pourront ensuite être transmises aux inspecteurs-chefs .

M. Caron rappelle également qu’une étude de l’École nationale de police au sujet du désengagement est en cours et que la participation des agents du SPVM avait été favorisée. Les résultats, qui doivent être connus cet été, permettront de mesurer l’ampleur de la situation, espère-t-il.