Un ours qui se baladait au centre-ville de Vancouver est de retour dans la nature

Un ours noir qui déambulait près du quartier Gastown au centre-ville de Vancouver mercredi a été tranquillisé et transporté dans la nature, selon les agents de conservation.

Le photographe Craig Minielly travaillait dans un studio sur la rue Railway lorsqu'il a aperçu l’animal sur les voies qui longent le port.

J'ai entendu des cris venant de l'extérieur , raconte-t-il.

J’ai regardé plus bas et juste en dessous de moi il y avait un ours sur les rails et des agents criaient et lançaient des pierres pour le forcer à se déplacer dans une direction éloignée du centre-ville.

Ce n'est pas la première fois qu'un ours fait son chemin jusque dans la métropole. Photo : Offerte par Craig Minielly

L’ours avait été aperçu plus tôt près du parc de l'exposition nationale du Pacifique et avait été suivi par les policiers et des agents de conservation.

Il a finalement été confiné et tranquillisé au coin des rues Heatley et Powell, près du quartier Downtown Eastside.

Ce n’est pas la première fois que les Vancouvérois observent un ours dans les rues de la métropole. En 2011, un ours noir a été aperçu sur le toit d’un camion à ordures près du théâtre Queen Elizabeth, au coeur du centre-ville.

Avec des informations de Karen Larsin