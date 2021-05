Un mois d’humour gratuit à Québec

Cet été, le festival d’humour se tiendra du 28 juillet au 28 août. Après l’annulation de l’an dernier, la programmation reprend tranquillement un air de normalité. On neprépare pas des événements présentiels où on va trouver des milliers de personnes comme on avait l’habitude de le faire parce que ça serait risqué , précise Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de ComediHa! Mais on veut de la présence. On veut des activités extérieures à Québec et on veut plusieurs spectacles avec des festivaliers.

Un baume sur la pandémie

Les festivaliers n’auront rien à débourser pour l’édition 2021. Ni en ligne ni en salle.

C’est un peu un cadeau à la population, un cadeau aux citoyens. C’est un peu un baume sur les difficultés qu’on a vécu. Une citation de :Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction, ComediHa!

La participation des partenaires privés et gouvernementaux permet d’offrir la gratuité de l’événement.

Programmation en construction

Actuellement, environ 90 % de la programmation est attachée. ComediHa! a déjà annoncé la présentation de six galas, sur la même formule de ceux de l’an dernier, au Capitole.

Le festival a aussi annoncé le retour de JMP, ce spectacle iconique de Jean-Marc Parent. On est vraiment très très fiers de travailler avec Jean-Marc. Ça sera grandiose. Cette performance sera destinée à une diffusion télévisuelle. D’ailleurs, une grande majorité des spectacles en salle seront captés pour le petit écran.

Le trois quarts des spectacles seront aussi présentés en ligne, sur la plateforme de ComediHa!

Sylvain Parent-Bédard promet aussi une grande activité extérieure sécuritaire pour toute la famille.

Sans surprise, le volet international est sur pause pour cette année.

Le calendrier des activités devrait être dévoilé lors des prochaines semaines.