Crise du logement : le président de La Piaule s’inquiète de la hausse de l’itinérance

Selon Stéphane Grenier, la crise qui perdure depuis maintenant 13 ans a un impact direct sur l’augmentation de la population itinérante.

D’entendre la ministre Laforest dire qu’il n’y a pas de crise au Québec, j’en ai le souffle coupé, lance-t-il. La situation s’aggrave d’année en année, avec un taux d’inoccupation de 0,7 % à Val-d’Or et des augmentations de loyer entre 3,2 % et 5,8 % par année. Tous les organismes en itinérance de la région vous diront qu’il est de plus en plus difficile de trouver un logement abordable et salubre pour leur clientèle. La qualité des logements diminue, et le coût augmente en flèche. Pour la clientèle vulnérable, il reste la cohabitation, des logements à la limite de la salubrité ou la rue.

Stéphane Grenier s’inquiète de la hausse de l’itinérance et de l’incapacité pour les organismes de répondre à la demande.

À Val-d’Or, le CISSS-AT a mis sur pied un site de débordement pour alléger le poids de cette clientèle à La Piaule, rappelle-t-il. Si ce site ferme parce qu’on est rendu en zone jaune, je ne pense pas que La Piaule sera capable d’accueillir tout le monde. Il va probablement y avoir des campements de fortune comme à Montréal qui vont se créer.

Stéphane Grenier, président de La Piaule. Photo : Gracieuseté

Le professeur en travail social et chercheur à l’UQAT interpelle le député d’Abitibi-Est Pierre Dufour pour qu’il convainque sa collègue de l’urgence de la situation.