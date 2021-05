Un point de dépôt pour les matières résiduelles et les carcasses à la zec des Passes

Un nouveau service est maintenant à la disposition des villégiateurs et des utilisateurs de la zec des Passes qui souhaitent disposer consciencieusement de leurs matières résiduelles et de leurs déchets.

Les matériaux secs, de même que les carcasses de gibier pendant la saison de la chasse, pourront aussi y être déposés.

L’implantation du point de dépôt, en service dès samedi, résulte d’une initiative lancée conjointement par les MRC de Maria-Chapdelaine et du Fjord-du-Saguenay, la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean et la zec des Passes. Le nouveau service a été officiellement inauguré jeudi en présence des préfets jeannois et saguenéen, Luc Simard et Gérald Savard. Le projet a nécessité un investissement de 166 000 $, une facture assumée par les deux MRC.

Un vaste territoire

Les installations sont situées à environ 4 km de la barrière de la zec des Passes. Dans un communiqué diffusé par la MRC de Maria-Chapdelaine jeudi, on apprend qu’autour de 50 000 passages ont été enregistrés sur le territoire de la zec en 2020. Il s’agit de l’un des plus vastes territoires de villégiature du Québec, avec 1150 baux, ce qui équivaut à 30 % des baux de la totalité de la MRC.

Le projet de point de dépôt de Chute-des-Passes vient répondre à un besoin, puisque le système actuel ne permet plus de suffire à la demande croissante suscitée par la hausse de l’achalandage. Une citation de :Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

La RMRRégie des matières résiduelles se chargera de la gestion et des opérations du point de dépôt, accessible en tout temps de mai à octobre. Un employé sera également désigné pour aiguiller les utilisateurs quant aux bonnes pratiques et façons de faire lorsque viendra moment de se départir de leurs déchets et matières diverses.

Le président du C. A. de la zec des Passes, Donald Pilote, le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Luc Simard, le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard, et le directeur général de la RMR, Guy Ouellet, ont procédé à la coupe du ruban. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le président du conseil d’administration de la zec des Passes, Donald Pilote, a salué l’arrivée de ce service qui était attendu depuis fort longtemps. Une vigie sera assurée par du personnel de la zec du mardi au vendredi. Les données de fréquentation seront recueillies par le fait même.